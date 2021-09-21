Спецборт МЧС с раненными при стрельбе в Перми прилетел в Москву

Самолет Ил-76 с ранеными при стрельбе в здании Пермского государственного национального исследовательского университета приземлился в Москве.

Во вторник, 21 сентября, воздушное судно приземлилось в аэропорту Внуково. Спецборт доставил на лечение в столицу семерых пострадавших.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МЧС, пострадавшие перенесли полет хорошо.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще более 20 пострадали. При задержании стрелок оказывал сопротивление, полицейскому пришлось выстрелить.

Опубликованы списки погибших при стрельбе в вузе. Среди них пять женщин и один мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в вузе Перми одобрили действия продолжавшего лекцию во время стрельбы профессора.