Спецборт МЧС с раненными при стрельбе в Перми прилетел в Москву

Спецборт МЧС с раненными при стрельбе в Перми прилетел в Москву
Вуз, в котором произошла стрельба. Фото: СК РФ

Самолет Ил-76 с ранеными при стрельбе в здании Пермского государственного национального исследовательского университета приземлился в Москве.

Во вторник, 21 сентября, воздушное судно приземлилось в аэропорту Внуково. Спецборт доставил на лечение в столицу семерых пострадавших.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МЧС, пострадавшие перенесли полет хорошо.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще более 20 пострадали. При задержании стрелок оказывал сопротивление, полицейскому пришлось выстрелить.

Опубликованы списки погибших при стрельбе в вузе. Среди них пять женщин и один мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в вузе Перми одобрили действия продолжавшего лекцию во время стрельбы профессора.

Пермский государственный университет пермский край спецборт мчс


 

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