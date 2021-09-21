Опубликован список погибших при стрельбе в вузе в Перми

Опубликован список погибших при стрельбе в вузе в Перми
Вуз, в котором произошла стрельба. Фото: СК РФ

Все шесть человек, погибшие в результате стрельбы в Пермском государственном университете, опознаны. Списки обнародовало министерство территориальной безопасности в официальном Telegram-канале.

Среди погибших пять женщин и один мужчина, еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести

Жертвами стрелка стали Маргарита Энгауз (66 лет), Ярослав Арамелев (19), Ксения Самченко (18), Екатерина Шакирова (19), Анна Айгельдина (26), Александра Мохова (20).

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще более 20 пострадали.

При задержании стрелок оказывал сопротивление, полицейскому пришлось выстрелить. В результате студента доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ. Пока непонятно, на самом ли деле он умер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать устроившего стрельбу в Перми рассказала о сыне. Молодому человеку может грозить пожизненный срок.

Пермский государственный университет погибшие стрельба


 

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