Студенту, устроившему стрельбу в пермском вузе, может грозить пожизненный срок

Студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Перми, может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщает РИА «Новости».

Мера пресечения нападавшему будет определена в рамках УК РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — пожизненное лишение свободы.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ. Пока непонятно, на самом ли деле он умер.