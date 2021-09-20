Мать устроившего стрельбу в Перми рассказала о сыне

Мать Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), рассказала, что ее сын обычно был неконфликтным.

По ее словам, у нее были хорошие отношения с сыном.

«Никаких конфликтных ситуаций не было, все было спокойно и нормально», — приводит ее слова Telegram-канал Mash.

Женщина также рассказала, что ее сын был домашним ребенком и раньше «ничего плохого не делал».

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ. Пока непонятно, на самом ли деле он умер.