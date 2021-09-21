В вузе Перми одобрили действия продолжавшего лекцию во время стрельбы профессора

В панике студенты выпрыгивали из окон. Фото: скриншот ВКонтакте/ Подслушано Пермь

В панике студенты выпрыгивали из окон. Фото: скриншот ВКонтакте/ Подслушано Пермь

Преподаватель, который продолжил вести лекцию во время вооруженного нападения на Пермский государственный университет, обезопасил студентов. Об этом заявили в пресс-службе ПГНИУ.

Профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников рассказал, что решил продолжить лекцию, так как «важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике».

Как сообщил РБК, в университете отметили, что преподаватель сделал «самое главное» — запер аудиторию изнутри.

Сам Сыромятников рассказал изданию 59.ru, что продолжил лекцию после разговора с деканом.

Занятия прервались после того, как сотрудники ОМОН начали эвакуацию.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще более 20 пострадали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о публикации списка погибших при стрельбе в вузе в Перми.