Число пострадавших в Перми выросло до 43, стрелку ампутировали ногу: третий день после трагедии

Число пострадавших в Перми выросло до 43, стрелку ампутировали ногу: третий день после трагедии
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Фото: Следственный комитет РФ

По данным министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, число пострадавших при стрельбе в ПГНИУ выросло почти вдвое — до 43 человек. Об этом глава ведомства заявила на заседании регионального правительства в среду, 22 сентября.

Согласно сведениям, озвученным Анастасией Крутень, общее число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском универистете (ПГНИУ) увеличилось до 43 человек: 11 остаются в удовлетворительном состоянии в городских стационарах, 7 транспортированы спецбортом МЧС в Москву, а остальные отпущены на амбулаторное лечение. Тяжелый пациент лишь один — сам стрелок, которому пришлось ампутировать голень.

Состояние 18-летнего студента ПГНИУ, который пришел на территорию кампуса с винтовкой и застрелил шестерых человек, характеризуют как «нестабильное и крайне тяжелое». Сегодня же президент России Владимир Путин постановил наградить Орденом Мужества младшего лейтенанта ДПС Константина Калинина, который обезвредил пермского стрелка.

Напомним, что утром понедельника, 20 сентября, в ПГНИУ раздалась стрельба: 18-летний молодой человек, вооруженный винтовкой, беспорядочно расстреливал всех на своем пути. Его жертвами стали шесть человек — четверо студентов, выпускница, приехавшая за дипломом, и бабушка мальчика, которого привели в вуз со школьной экскурсией.

Возбуждено уголовное дело по факту массового убийства. На допросе родители стрелка характеризовали его как доброго и беспроблемного, неагрессивного ребенка. При этом для них не было секретом, что мальчик увлекается оружием и военной историей — он с детства хотел купить ружье, и получил лицензию сразу по достижению совершеннолетия. Причины такого поведения юноши выяснят правоохранители, стрелка также ожидает психиатрическая экспертиза.

пгниу пермский стрелок пермь пострадавшие стрельба


 

Новости партнеров
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Летящий из Антальи в Петербург самолет попал в стаю птиц, в Пулково объявили тревогу
Летящий из Антальи в Петербург самолет попал в стаю птиц, в Пулково объявили тревогу
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Число пострадавших в Перми выросло до 43, стрелку ампутировали ногу: третий ...
В Ленобласти ковидом заболел еще 221 человек
В России коронавирус убил более 200 тыс. человек
Путин наградил полицейских, обезвредивших 18-летнего стрелка в вузе Перми
Слабый ветерок и +12: синоптики рассказали о погоде в Ленобласти
В Петербурге жертвами Covid стали 43 человека
Завидовал и ревновал: в Петербурге отец семейства зарезал и выбросил с 13 ...
Мужчину и женщину эвакуировали из полыхающей квартиры на Просвещения