Число пострадавших в Перми выросло до 43, стрелку ампутировали ногу: третий день после трагедии

По данным министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, число пострадавших при стрельбе в ПГНИУ выросло почти вдвое — до 43 человек. Об этом глава ведомства заявила на заседании регионального правительства в среду, 22 сентября.

Согласно сведениям, озвученным Анастасией Крутень, общее число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском универистете (ПГНИУ) увеличилось до 43 человек: 11 остаются в удовлетворительном состоянии в городских стационарах, 7 транспортированы спецбортом МЧС в Москву, а остальные отпущены на амбулаторное лечение. Тяжелый пациент лишь один — сам стрелок, которому пришлось ампутировать голень.

Состояние 18-летнего студента ПГНИУ, который пришел на территорию кампуса с винтовкой и застрелил шестерых человек, характеризуют как «нестабильное и крайне тяжелое». Сегодня же президент России Владимир Путин постановил наградить Орденом Мужества младшего лейтенанта ДПС Константина Калинина, который обезвредил пермского стрелка.

Напомним, что утром понедельника, 20 сентября, в ПГНИУ раздалась стрельба: 18-летний молодой человек, вооруженный винтовкой, беспорядочно расстреливал всех на своем пути. Его жертвами стали шесть человек — четверо студентов, выпускница, приехавшая за дипломом, и бабушка мальчика, которого привели в вуз со школьной экскурсией.

Возбуждено уголовное дело по факту массового убийства. На допросе родители стрелка характеризовали его как доброго и беспроблемного, неагрессивного ребенка. При этом для них не было секретом, что мальчик увлекается оружием и военной историей — он с детства хотел купить ружье, и получил лицензию сразу по достижению совершеннолетия. Причины такого поведения юноши выяснят правоохранители, стрелка также ожидает психиатрическая экспертиза.