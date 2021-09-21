Отец на допросе назвал напавшего на пермский вуз добрым и спокойным

Однако мужчина признал, что ему неизвестно, что творилось в душе сына. Фото: скриншот ВКонтакте/ Подслушано Пермь

Однако мужчина признал, что ему неизвестно, что творилось в душе сына. Фото: скриншот ВКонтакте/ Подслушано Пермь

Полиция допросила отца пермского стрелка Тимура Бекмансурова о его детстве и характере.

Он отметил, что у сына не было психических отклонений, он никогда не проявлял жестокость. В школе учился хорошо, поведение было хорошим. Спортом не занимался, не пил, не курил, не употреблял. Россиянин назвал его спокойным, добрым и общительным. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Он отмечает, что у него с сыном были хорошие отношения, они общались по телефону каждый день. Однако мужчина признал, что ему неизвестно, что творилось в душе сына. Юноша не рассказывал ему о своих проблемах.

Родители Бекмансурова с 2009 года в разводе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову, который накануне во время нападения в университете города застрелил шестерых человек и ранил около 30, ампутировали левую ногу.