Пермскому стрелку ампутировали ногу

Пермскому стрелку ампутировали ногу
Возможно, если пермский стрелок Тимур Бекмансуров выживет и придёт в себя, ему могут смягчить наказание из-за приобретённой инвалидности. Фото: Pixabay

Пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову, который накануне во время нападения в университете города застрелил шестерых человек и ранил около 30, ампутировали левую ногу. Сейчас студент находится в крайне тяжёлом состоянии.

Юноша без сознания и находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей. Ногу ему ампутировали от стопы до колена. Возможно, если Бекмансуров выживет и придёт в себя, ему могут смягчить наказание из-за приобретённой инвалидности. Об этом сообщает РБК.

Стрельба в Пермском университете случилась накануне утром. Нападавшему всего 18 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при задержании студент, который открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете и убил 8 человек, оказал сопротивление. Злоумышленник был ранен, однако выжил.

пермский стрелок пермь происшествие Россия


 

Новости партнеров
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пермскому стрелку ампутировали ногу
В Петербурге скончался пианист Сергей Мальцев
На Богайчува вспыхнул гараж: его тушили 10 человек
Стало известно, как распределятся места в новой Госдуме
В петербургских «Крестах» инвалида-колясочника задушил сокамерник
В Петербурге оштрафовали поклонников группы «Алиса» за нарушение ...
В Петербурге возвращается конкурс инициативных петербуржцев «Город ...
Финляндии думает над продлением ограничений на въезд до конца 2021 года