Пермскому стрелку ампутировали ногу

Возможно, если пермский стрелок Тимур Бекмансуров выживет и придёт в себя, ему могут смягчить наказание из-за приобретённой инвалидности. Фото: Pixabay

Возможно, если пермский стрелок Тимур Бекмансуров выживет и придёт в себя, ему могут смягчить наказание из-за приобретённой инвалидности. Фото: Pixabay

Пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову, который накануне во время нападения в университете города застрелил шестерых человек и ранил около 30, ампутировали левую ногу. Сейчас студент находится в крайне тяжёлом состоянии.

Юноша без сознания и находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей. Ногу ему ампутировали от стопы до колена. Возможно, если Бекмансуров выживет и придёт в себя, ему могут смягчить наказание из-за приобретённой инвалидности. Об этом сообщает РБК.

Стрельба в Пермском университете случилась накануне утром. Нападавшему всего 18 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при задержании студент, который открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете и убил 8 человек, оказал сопротивление. Злоумышленник был ранен, однако выжил.