Пермский стрелок выжил после ранения. 28 людей нуждались в медпомощи

Пермский стрелок выжил после ранения. 28 людей нуждались в медпомощи
В панике студенты выпрыгивали из окон, в связи с чем многие получили различные травмы. Фото: скриншот ВКонтакте/ Подслушано Пермь

При задержании студент, который открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете и убил 8 человек, оказал сопротивление. Злоумышленник был ранен, однако выжил.

Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России расследовать уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство».

Согласно имеющимся данным, в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в здании университета в Перми. В результате погибло 8 человек. Кроме этого, еще 28 понадобилась помощь медиков, некоторых из них пришлось госпитализировать с травмами и ранениями различной степени тяжести.

Известно, что нападавший стрелял из охотничьего гладкоствольного ружья, которое приобрел в мае 2021 года.

Когда подозреваемого задерживали, молодой человек оказал сопротивление, в связи с чем был ранен. Затем его доставили в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пермском университете стрельба. Студенты и преподаватели закрылись в аудиториях.

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