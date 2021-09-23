Глава СК РФ по Пермскому краю найден мертвым после стрельбы в вузе

Тело главы СК РФ по краю нашли в коттедже. Фото: СК РФ по Пермскому краю

Тело главы СК РФ по краю нашли в коттедже. Фото: СК РФ по Пермскому краю

Известно, что полковником был недоволен глава СКР Бастрыкин.

Сегодня, 23 сентября, стало известно о смерти главы следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Новостью делится Telegram-канал Baza.

Непонятно, что именно стало причиной смерти. Говорится лишь, что бездыханное тело полковника нашли в его коттедже. Напоминаем, что работой Сарапульцева был недоволен глава СКР Александра Бастрыкин, который 7 сентября инициировал служебную проверку правления СКР по Пермскому краю. После этого в Перми произошел громкий инцидент – 20 сентября 18-летний студент явился в вуз с ружьем и ножом. В итоге погибли шесть человек, десятки получили травмы.

Полковник юстиции Сергей Сарапульцев занял свою должность в июле 2018 года. До этого он был первым заместителем начальника регионального подразделения СКР.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастрыкин навестил пострадавших во время стрельбы в Перми.