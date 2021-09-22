Бастрыкин навестил пострадавших во время стрельбы в Перми

Бастрыкин побывал в Перми после стрельбы в университете. Фото: СК РФ

Бастрыкин побывал в Перми после стрельбы в университете. Фото: СК РФ

Глава СК провел несколько встреч, чтобы понять, в чем причины инцидента.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сегодня, 22 сентября, навестил пострадавших во время стрельбы в пермском университете. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Известно, что Бастрыкин побывал в Пермской краевой клинической больнице. Он пообщался с пострадавшими от действий 18-летнего студента, пытаясь понять, что стало причиной трагедии. Глава СК выразил уверенность, что врачи делают все возможное, чтобы помочь пациентам.

Также Бастрыкин встретился с родственниками пострадавших: им он пообещал, что ведомство оперативно разберется в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пермскому стрелку ампутировали ногу. 18-летний студент 20 сентября пришел в вуз с ружьем: в результате стрельбы погибли шестеро, пострадали десятки человек.