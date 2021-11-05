В Роспотребнадзоре рассказали, как прививаться гражданам, достигшим 60 лет

В Роспотребнадзоре рекомендуют ревакцинацию людям достигшим 60 лет, даже если у них есть антитела.

По мнению специалистов вакцина — это единственный способ избежать заражения или осложнений после заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Люди старше 60-ти лет наиболее уязвимы перед коронавирусом. Самая тяжелая форма встречается у людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Так, 83% скончавшихся от коронавирусной инфекции — это люди, достигшие 60 лет. Вероятность смертности в таком возрасте выше в пять раз, поэтому специалисты обращают внимание пожилых людей на вакцинацию.

В Минздраве отметили, что ревакцинация необходима даже при наличие антител. Привиться посоветовали и тем, кто перенес заболевание, и тем, кто еще не сталкивался с вирусной инфекцией. По словам специалистов, уровень антител в организме постепенно снижается. Однако нужно помнить, что вакцинироваться необходимо в стабильно состоянии, когда отсутствуют хронические заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские власти рекомендовали непривитым жителям города старше 60 лет уйти на самоизоляцию с 30 октября. Исключение сделали для случаев вынужденного выхода из дома, например походы в магазин или за медицинской помощью.