В Роспотребнадзоре рассказали, как прививаться гражданам, достигшим 60 лет

В Роспотребнадзоре рассказали, как прививаться гражданам, достигшим 60 лет
В Роспотребнадзоре рассказали, как прививаться гражданам достигшим 60 лет. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре рекомендуют ревакцинацию людям достигшим 60 лет, даже если у них есть антитела.

По мнению специалистов вакцина — это единственный способ избежать заражения или осложнений после заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Люди старше 60-ти лет наиболее уязвимы перед коронавирусом. Самая тяжелая форма встречается у людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Так, 83% скончавшихся от коронавирусной инфекции — это люди, достигшие 60 лет. Вероятность смертности в таком возрасте выше в пять раз, поэтому специалисты обращают внимание пожилых людей на вакцинацию.

В Минздраве отметили, что ревакцинация необходима даже при наличие антител. Привиться посоветовали и тем, кто перенес заболевание, и тем, кто еще не сталкивался с вирусной инфекцией. По словам специалистов, уровень антител в организме постепенно снижается. Однако нужно помнить, что вакцинироваться необходимо в стабильно состоянии, когда отсутствуют хронические заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские власти рекомендовали непривитым жителям города старше 60 лет уйти на самоизоляцию с 30 октября. Исключение сделали для случаев вынужденного выхода из дома, например походы в магазин или за медицинской помощью.

Антитела к COVID-19 коронавирус пожилые люди ревакцинация Роспотребнадзор Россия


 

Новости партнеров
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эколог назвала страны, которые находятся под угрозой исчезновения
Спасатели потушили ночной пожар в частном доме в Ломоносовском районе
Врач назвала фактор, повышающий риск заболеть коронавирусом
Адвокат напавших на отца с ребенком в Новой Москве рассказал их версию событий
Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе
В Германии проигнорировали мнение Польши при оценке «Северного потока — 2»
В Петербурге в субботу ожидается дождь с мокрым снегом
Полиция задержала еще одного участника конфликта в Новой Москве