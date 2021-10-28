Пожилым петербуржцам без прививки рекомендовали самоизолироваться

Пожилым петербуржцам без прививки рекомендовали самоизолироваться
Самоизолироваться рекомендовали с 30 октября. Фото: pixabay

Петербургские власти рекомендовали непривитым жителям города старше 60 лет уйти на самоизоляцию с 30 октября.

Об этом сегодня сообщили в городском правительстве. Соответствующие изменения в 121-е коронавирусное постановление подписал губернатор Александр Беглов.

«С 30 октября не вакцинированным против коронавирусной инфекции неработающим гражданам в возрасте старше 60 лет рекомендовано не покидать места проживания», — говорится в сообщении Смольного.

Исключение сделали для случаев вынужденного выхода из дома. Речь идет об обращении за экстренной медицинской помощью, походах в магазины, выгуле домашних питомцев максимум в 100 метрах от дома и выносе мусора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ресторанам и кинотеатрам Петербурга запретят работать по ночам с 8 ноября.

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