Ресторанам и кинотеатрам Петербурга запретят работать по ночам с 8 ноября

Смольный сообщил о введении новых коронавирусных ограничений в Петербурге с 8 ноября. Власти запретят организациям общепиту и кинотеатрам работать в ночное время.

Изменения в 121-е коронавирусное постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов. Об этом стало известно сегодня, 28 октября.

Дополнительные антиковидные меры начнут действовать сразу после окончания локдауна, с 8 ноября.

Работать по ночам запретят общепиту, циркам, концертным залам, кинотеатрам, объектам развлечения и досуга, а также ледовым каткам и аттракционам. Организации смогут работать только до 23 часов.

Кроме того, работодателям рекомендовали перевести на удаленку для прохождения вакцинации сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Также Смольный рекомендовал дать работникам выходные в день получения вакцинации и на следующий день после нее. Зарплата при этом должна сохраняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Эрмитаже вводится система QR-кодов с 30 октября.