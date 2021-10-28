Ресторанам и кинотеатрам Петербурга запретят работать по ночам с 8 ноября

Ресторанам и кинотеатрам Петербурга запретят работать по ночам с 8 ноября
Кинотеатрам запретят работать по ночам. Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Смольный сообщил о введении новых коронавирусных ограничений в Петербурге с 8 ноября. Власти запретят организациям общепиту и кинотеатрам работать в ночное время.

Изменения в 121-е коронавирусное постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов. Об этом стало известно сегодня, 28 октября.

Дополнительные антиковидные меры начнут действовать сразу после окончания локдауна, с 8 ноября.

Работать по ночам запретят общепиту, циркам, концертным залам, кинотеатрам, объектам развлечения и досуга, а также ледовым каткам и аттракционам. Организации смогут работать только до 23 часов.

Кроме того, работодателям рекомендовали перевести на удаленку для прохождения вакцинации сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Также Смольный рекомендовал дать работникам выходные в день получения вакцинации и на следующий день после нее. Зарплата при этом должна сохраняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Эрмитаже вводится система QR-кодов с 30 октября.

кинотеатры коронавирусные ограничения новости СПб общепит


 

Новости партнеров
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ресторанам и кинотеатрам Петербурга запретят работать по ночам с 8 ноября
Группа ABBA заявила, что завершает карьеру
Мессенджер WhatsApp с ноября перестанет работать на старых смартфонах
Врач назвал новые осложнения от коронавируса
На Богословском кладбище похоронили режиссера Александра Рогожкина
Пожилую петербурженку сбили на перекрестке Ветеранов и Маршала Жукова
В Москве отбирают подростков для второго этапа испытаний детского ...
Земельный участок у метро «Елизаровская» продают за 110 млн рублей