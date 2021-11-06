На Ладожском озере спасли рыбаков на сломавшейся лодке

Мужчины не могли самостоятельно добраться до берега. Им на помощь пришли спасатели.

В ночь на 6 ноября по Ладожскому озеру дрейфовали рыбаки. Их лодка неожиданно сломалась, поэтому они застряли посреди водоема. Все, что им оставалось, это надеяться на помощь спасателей. Об этом сегодня сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе.

Мужчин 31 и 37 лет спасала дежурная смена ПСО Шлиссельбурга. Им потребовалось около часа, чтобы вернуть неудачливых рыбаков на сушу. К счастью, никто не пострадал и все остались целы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с острова в Ладожском озере спасли рыбаков, оставшихся без лодки. Известно, что они отправились рыбачить 26 сентября, но их лодку унесло течением. В связи с этим мужчины и женщина не смогли вернуться на большую землю, им пришлось обращаться к спасателям.