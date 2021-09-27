С острова в Ладожском озере спасли рыбаков, оставшихся без лодки

Двое мужчин и женщина дождались помощи спасателей и были доставлены на большую землю.

В Ленинградской области удалось спасти трех рыбаков, которые застряли на острове в Ладожском озере и не могли самостоятельно вернуться домой. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Известно, что они отправились рыбачить 26 сентября, но их лодку унесло течением. В связи с этим мужчины и женщина не смогли вернуться на большую землю, им пришлось обращаться к спасателям. Те помогли им добраться до деревни Черное. Кажется, в результате происшествия все остались целы и невредимы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вывели пожилых женщин из леса под Гатчиной. Молодые спасатели нашли двух женщин 61 и 69 лет в лесу у садоводства «Ухта».