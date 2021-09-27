С острова в Ладожском озере спасли рыбаков, оставшихся без лодки

С острова в Ладожском озере спасли рыбаков, оставшихся без лодки
Рыбаков вернули на большую землю. Фото: скриншот Вконтакте

Двое мужчин и женщина дождались помощи спасателей и были доставлены на большую землю.

В Ленинградской области удалось спасти трех рыбаков, которые застряли на острове в Ладожском озере и не могли самостоятельно вернуться домой. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Известно, что они отправились рыбачить 26 сентября, но их лодку унесло течением. В связи с этим мужчины и женщина не смогли вернуться на большую землю, им пришлось обращаться к спасателям. Те помогли им добраться до деревни Черное. Кажется, в результате происшествия все остались целы и невредимы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вывели пожилых женщин из леса под Гатчиной. Молодые спасатели нашли двух женщин 61 и 69 лет в лесу у садоводства «Ухта».

ладожское озеро лодка новости СПб рыбаки


 

Новости партнеров
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С острова в Ладожском озере спасли рыбаков, оставшихся без лодки
В Петербурге демонтируют незаконную пристройку к дому Френкеля
Песков: в России должен быть лишь один президент
В Приозерске молодой полицейский спас женщину от изнасилования
Cуд Петербурга закрыл уголовное дело учителя, обвиняемого в педофилии ...
Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости
В Петербурге отправили в тюрьму мошенников, легализовавших 19 млн рублей
В России хотят усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ