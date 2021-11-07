В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты при коронавирусе

В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты при коронавирусе
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

Вероятность обнаружения COVID-19 при тестировании снижается на четвертый-пятый день болезни, потому болезнь нередко не проявляется. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

По ее словам, при болезненном состоянии результат ПЦР-теста на инфекцию может оказаться отрицательным, даже если у пациента есть все симптомы COVID-19.

Профессор отметила в беседе с «РИА Новости», что если проводить тестирование после 4-5 дня болезни, то можно не выявить вирус.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ложное обморожение пальцев стало новым симптомом коронавируса.

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