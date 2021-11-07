Ложное обморожение пальцев стало новым симптомом коронавируса

Ложное обморожение пальцев стало новым симптомом коронавируса
У пациентов нашли неизученные ранее участки покраснения и отека кончиков пальцев рук и ног. Фото: pixabay

Порядка 20% пациентов с коронавирусом имеют кожные симптомы, среди которых «ковидные пальцы». Об этом заявили специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии.

Для указанного симптома характерны участки покраснения и отека кончиков пальцев рук и ног. Эти признаки сопровождаются образованием пузырьков и гнойников, похожих на обморожение или травму.

Как сообщили «Известия», такое проявление не сопровождается дискомфортом. Наиболее часто патология встречается у детей и подростков, однако встречается и у взрослых. Причиной ее появления специалисты назвали ракцию имунной системы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что яд скорпиона может спасти от коронавируса. Исследовали взяли генетический материал нескольких видов этих членистоногих из класса паукообразных.

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