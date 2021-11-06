Ученые выяснили, что яд скорпиона может спасти от коронавируса

Ученые выяснили, что яд скорпиона может спасти от коронавируса
Яд скорпиона может быть полезен в борьбе с коронавирусом. Фото: pexels.com

Деятели науки из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте исследовали яд скорпиона. Оказалось, что он может помочь при борьбе с COVID-19.

Ученые назвали яд скорпионов «удивительным коктейлем». Ведь в его составе находятся биологически активные пептиды. Они обладают антибактериальным и противовирусным эффектом. Отмечают, что этот яд способен защитить от микробов и стать основой для будущего препарата от ковида. Об этом пишут РИА Новости.

Исследовали взяли генетический материал нескольких видов этих членистоногих из класса паукообразных. Ученые намереваются очистить его от токсинов и получить вещества обладающие противовирусными свойствами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Шотландские ученые выявили общие черты людей, умерших от коронавируса.

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