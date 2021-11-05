Шотландские ученые выявили общие черты людей, умерших от коронавируса

Большая часть жертв новой коронавирусной инфекции кроме основного заболевания имели и несколько состояний, опасных для жизни.

О результатах исследования ученых из Шотландии пишет издание The Lancet.

Так, около 97% умерших от COVID-19 имели общие черты. Стоит отметить, что анализировались лишь те случаи, когда больные были привиты.

Согласно исследованиям, почти все жертвы вируса имели еще несколько болезней, осложнявших течение коронавируса.

Наиболее часто встречались проблемы, связанные с почками, сердцем, диабет, а также бронхиальная астма. Средний возраст таких пациентов почти достиг 80-ти лет. Статистика говорит о том, что гораздо больше среди скончавшихся мужчин. Отмечается, что вакцинация от ковида не помогла пациентам, обладающим букетом заболеваний, справиться с вирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полмиллиона европейцев могут умереть от коронавируса к концу зимы.