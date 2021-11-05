Шотландские ученые выявили общие черты людей, умерших от коронавируса

Шотландские ученые выявили общие черты людей, умерших от коронавируса
У жертв ковида выявили общие черты. Фото: комитет по здравоохранению

Большая часть жертв новой коронавирусной инфекции кроме основного заболевания имели и несколько состояний, опасных для жизни.

О результатах исследования ученых из Шотландии пишет издание The Lancet.

Так, около 97% умерших от COVID-19 имели общие черты. Стоит отметить, что анализировались лишь те случаи, когда больные были привиты.

Согласно исследованиям, почти все жертвы вируса имели еще несколько болезней, осложнявших течение коронавируса.

Наиболее часто встречались проблемы, связанные с почками, сердцем, диабет, а также бронхиальная астма. Средний возраст таких пациентов почти достиг 80-ти лет. Статистика говорит о том, что гораздо больше среди скончавшихся мужчин. Отмечается, что вакцинация от ковида не помогла пациентам, обладающим букетом заболеваний, справиться с вирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полмиллиона европейцев могут умереть от коронавируса к концу зимы.

заболевания коронавирус скончавшиеся от коронавируса шотландские ученые


 

Новости партнеров
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных "Спутником V"
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шотландские ученые выявили общие черты людей, умерших от коронавируса
Ученые нашли способ лечения рака молочной железы
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 48%
Полиция нашла мужчину с ребенком, на которого напали в Новой Москве
Правительство продлило срок проведения розыгрыша денежных призов среди ...
Австрия и Россия снимают ограничения на авиасообщение
Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией компенсации бывшим ...
В Петербурге не будут продлевать нерабочие дни