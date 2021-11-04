Полмиллиона европейцев могут умереть от коронавируса к концу зимы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировала еще 500 млн смертей от коронавируса в Европе к февралю следующего года.

Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что свыше полумиллиона жителей Европы могут стать жертвами коронавируса к февралю, если люди не будут вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.

По словам Клюге, сейчас 75% летальных исходов приходится на людей старше 65 лет. Прогноз говорит о том, что если траектория развития пандемии не изменится, то к 1 февраля статистика пополнится еще 500 млн смертей от коронавируса. Кроме того, система здравоохранения 43 европейских стран столкнется с сильным стрессом из-за нехватки мест в больницах.

Он добавил, что ВОЗ обеспокоена ситуацией на континенте: за последние недели в 57 странах на 55% выросла заболеваемости коронавирусом. При этом рост наблюдается во всех возрастных группах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян призвали ориентироваться на данные Росстата о смертности от COVID.