Россиян призвали ориентироваться на данные Росстата о смертности от COVID

Необходимо доверять официальным источникам, оценивающим смертность от коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом стало известно в четверг, 4 ноября. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию Financial Times о том, что Россия находится на втором месте в мире по избыточной смертности от COVID-19.

По его словам, оценивать смертность от коронавируса в России нужно по данным Росстата и оперштаба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суточная смертность от COVID в России снова обновила рекорд. За минувшие 24 часа от последствий коронавирусной инфекции умерли 1 195 человек. За все время пандемии скончались 243 255 пациентов с подтвержденным COVID-19. Также выявили 40 217 случая заражения коронавирусом за сутки.