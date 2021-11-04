Суточная смертность от COVID в России снова обновила рекорд

Суточная смертность от COVID в России снова обновила рекорд
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 195. Днем ранее было зарегистрировано 1 189 летальных исходов от коронавируса.

Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За последние сутки выявили 40 217 случая заражения коронавирусом. Среди новых заболевших у 8,8% не было клинических проявлений вируса. За все время пандемии скончались 243 255 COVID-пациентов.

Петербург занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19 — 3 271 заболевший. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 6 205 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 732 новых квид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 389 случая заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский пациенты с нарушениями работы иммунной системы остались без жизненно необходимого для них иммуноглобулина. Лекарство пропало из аптек в связи с нехваткой мощностей отечественного производства.

коронавирусная пандемия оперштаб смертность от коронавируса


 

Новости партнеров
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые выявили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого заболевания COVID
Мужчина сгорел ночью в квартире на Малой Карпатской
Ученые выяснили, почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином
Однушка полыхала ночью на улице Олеко Дундича
В Колпинском районе полыхал садовый дом, приезжала реанимация
Россиянам посоветовали заранее подготовиться к выходу из режима нерабочих дней
В Роспотребнадзоре оценили риск подхватить COVID от вакцинированного
Пулково работает без отмен и задержек утром 5 ноября