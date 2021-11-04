Суточная смертность от COVID в России снова обновила рекорд

В России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 195. Днем ранее было зарегистрировано 1 189 летальных исходов от коронавируса.

Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За последние сутки выявили 40 217 случая заражения коронавирусом. Среди новых заболевших у 8,8% не было клинических проявлений вируса. За все время пандемии скончались 243 255 COVID-пациентов.

Петербург занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19 — 3 271 заболевший. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 6 205 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 732 новых квид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 389 случая заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский пациенты с нарушениями работы иммунной системы остались без жизненно необходимого для них иммуноглобулина. Лекарство пропало из аптек в связи с нехваткой мощностей отечественного производства.