Из аптек пропало жизненно важное лекарство — иммуноглобулин

Российский пациенты с нарушениями работы иммунной системы остались без жизненно необходимого для них иммуноглобулина. Лекарство пропало из аптек в связи с нехваткой мощностей отечественного производства.

В российских аптеках пропал иммуноглобулин. Об этом сообщают РИА Новости.

Для многих жителей России этот препарат практически незаменим. Во всем мире производством иммуноглобулина занимается только 20 компаний. О кризисе лекарства россиян предупреждали еще в 2020 году.

В начале пандемии производители сообщали, что возникли перебои с поставками. Отпускные цены на лекарство были очень низкими.

Коронавирус и дефицит лекарства имеют связь, так как иммуноглобулины делаются из человеческой крови, а во время эпидемии доноров стало меньше. В тоже время потребность в иммуноглобулинах возросла в связи с тем, что они используются при лечении коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ежегодно в донорской крови нуждаются почти 1,5 миллиона россиян, поэтому необходимо следить, чтобы запасы были на неснижаемом уровне. Партия «Единая Россия» предложила дополнительно предусмотреть на донорскую кровь 437,4 миллиона рублей в следующем году.