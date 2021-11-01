Ежегодно в донорской крови нуждаются почти 1,5 млн россиян

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что депутаты предложили предусмотреть в бюджете на ближайшие три года дополнительные средства на заготовку, хранение и транспортировку донорской крови.

«Единая Россия» предложила дополнительно предусмотреть на донорскую кровь 437,4 миллиона рублей в следующем году и по 428,5 миллиона рублей в 2023 и 2024 годах. Деньги предлагается направить из федерального бюджета.

По словам Хубезова, ежегодно в донорской крови нуждаются почти 1,5 миллиона жителей России, поэтому необходимо следить, чтобы запасы были на неснижаемом уровне. Он напомнил, что проблема обеспечения пациентов донорской кровью обострилась на фоне пандемии в 2020 году, передает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для доноров Петербурга и Ленобласти открыли дополнительный приём крови вечером.