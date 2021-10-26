Для доноров Петербурга и Ленобласти открыли дополнительный приём крови вечером

Для доноров Петербурга и Ленобласти открыли дополнительный приём крови вечером
Донорам предоставят справку на отдых на два дня и компенсацию на питание 1211,55 рублей. Фото: pixabay.com

Большая необходимость пополнения запаса компонентов возникла в филиале № 1 Центра крови Ленобласти. Именно поэтому для доноров организовали вечерний прием.

В четверг, 28 октября желающие могут прийти с паспортом не только с девяти часов утра до часу дня, но также с трех часов дня до семи часов вечера. Об этом сообщает центр в официальной группе «ВКонтакте».

Донорам предоставят справку на отдых на два дня и компенсацию на питание 1211,55 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что в России заметно выросло число заболевших ковидом среди беременных женщин. Так, Центр акушерства и гинекологии ведёт мониторинг количества беременных, а также отвечает за активную агитацию за прививку от ковида. Примечательно, что для будущих мам разрешена вакцинация после 22 недель беременности.

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Для доноров Петербурга и Ленобласти открыли дополнительный приём крови вечером
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