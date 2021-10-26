Мурашко: увеличилось число заболевших ковидом беременных женщин

Мурашко: увеличилось число заболевших ковидом беременных женщин
Для будущих мам разрешена вакцинация после 22 недель беременности. Фото: kremlin.ru

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что в России заметно выросло число заболевших ковидом среди беременных женщин.

Так, Центр акушерства и гинекологии ведёт мониторинг количества беременных, а также отвечает за активную агитацию за прививку от ковида.

Примечательно, что для будущих мам разрешена вакцинация после 22 недель беременности. Это действительно помогает спасти жизнь беременным, отмечает Мурашко.

Также он добавил, что в Росси ковидом болеют 60 тысяч детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 ноября для посещения общественных мест жителям Петербурга понадобится QR-код о прививке от ковида. Юрист Елена Верещагина рассказала о последствиях подделывания QR-кода. Она пояснила, что наказание будет зависит, один раз вы подделали документ или не один раз.

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