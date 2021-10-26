Юрист объяснила, может ли грозить уголовная ответственность за подделку QR-кода

С 1 ноября для посещения общественных мест жителям Петербурга понадобится QR-код о прививке от ковида. Юрист Елена Верещагина рассказала о последствиях подделывания QR-кода.

Она пояснила, если выяснится, что подделка QR-кода произошла единожды, то вам будет грозить административное наказание. Вероятно, можно будет отделаться штрафом. Об этом сообщает 78.ru.

Совсем другое наказание грозит тем, кто поставил на массовый поток нарушение. В МВД рассказали, что за поддельные QR-коды грозит уголовная ответственность. Это приравнивается к подделке паспорта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по промышленной политике Северной столицы опубликовал рекомендации для бизнеса по проверке QR-кодов у граждан. Петербуржцы обязаны показывать QR-код о прививке, перенесенном заболевании, ПЦР или медотвод для доступа на территорию.