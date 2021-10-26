Власти Петербурга предписали бизнесу спрашивать паспорт для подтверждения QR-кода

QR-код можно предъявить как в печатном, так и электронном виде. В рекомендациях написано, что должна быть обеспечена достоверность в установлении личности. Речь идет о паспорте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Северную столицу, Москву и Московскую область приходится 35,7% всех заболевших ковидом в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.