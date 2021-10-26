Власти Петербурга предписали бизнесу спрашивать паспорт для подтверждения QR-кода

Власти Петербурга предписали бизнесу спрашивать паспорт для подтверждения QR-кода
В рекомендациях написано, что должна быть обеспечена достоверность в установлении личности. Фото: Baltphoto

Комитет по промышленной политике Северной столицы опубликовал рекомендации для бизнеса по проверке QR-кодов у граждан.

Петербуржцы обязаны показывать QR-код о прививке, перенесенном заболевании, ПЦР или медотвод для доступа на территорию. Если человек отказывается предъявлять что-то из этого проверящему работнику организации, его либо не впустят, либо не будут обслуживать. Об этом сообщается на сайте Комитета по промышленной политике.

QR-код можно предъявить как в печатном, так и электронном виде. В рекомендациях написано, что должна быть обеспечена достоверность в установлении личности. Речь идет о паспорте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Северную столицу, Москву и Московскую область приходится 35,7% всех заболевших ковидом в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Власти Петербурга предписали бизнесу спрашивать паспорт для подтверждения QR-кода
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