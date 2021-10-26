Попова: Петербург и еще два региона составляют 35% заболевших ковидом в России

На Северную столицу, Москву и Московскую область приходится 35,7% всех заболевших ковидом в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
На данный момент ковидом в мире заразились около 245 млн человек, зарегистрировано пять миллионов смертей от этого вируса. Россия по числу заболевших на пятом месте в мире после США, Бразилии, Индии и Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.
В России 8 млн 316 тысяч заболевших и 232 тысячи умерших. В Северной столице количество больных ковидом более 690 тысяч человек, скончались от болезни 23,5 тысячи петербуржцев.
Прививку в России поставили 53,5 млн человек, это 45,7% от взрослого населения.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по транспорту начал усиленно проверять ношение масок петербуржцами в общественном транспорте Северной столицы.