В общественной транспорте Петербурга усиленно проверяют маски

Комитет по транспорту начал усиленно проверять ношение масок петербуржцами в общественном транспорте Северной столицы. Мобильные бригады работают во всех районах города.

В отношении граждан, отказавшихся от использования масок, составляют акты нарушений. Потом составляются административные протоколы. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

За прошлую неделю провели 115 мероприятий, направленных на контроль масочного режима в в наземном общественном транспорте. По итогу составили 15 актов. В метро составили еще 18 актов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском метро турникеты вновь принимают оплату банковскими картами. Неисправность по банковскому оборудованию устранена. Сегодня, 26 октября, по всей городской подземке не производилась оплата по банковским картам. Это касалось всех турникетов по всему метро.