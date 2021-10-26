В петербургском метро турникеты вновь принимают оплату банковскими картами

В петербургском метро турникеты вновь принимают оплату банковскими картами
Неисправность оборудования была устранена в кратчайшие сроки. Фото: Baltphoto

Неисправность по банковскому оборудованию устранена. Об этом сообщает Telegram-канал Метро Петербурга.

Сегодня, 26 октября, по всей городской подземке не производилась оплата по банковским картам. Это касалось всех турникетов по всему метро. В группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте» подписчики жаловались на эту ситуацию, сообщив, что из-за проблем с оплатой бояться опоздать на работу.

Метро Петербурга советовало пассажирам выбирать другие способы оплаты. Однако неисправность оборудования была устранена в кратчайшие сроки. Пассажиры больше не почувствуют неудобств с оплатой по банковским картам.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, на всех станциях на всех турникетах, оснащенных банковским оборудованием, не проходила оплата по банковским картам.

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