В петербургском метро турникеты не принимают оплату банковскими картами

На всех станциях на всех турникетах, оснащенных банковским оборудованием, не проходит оплата по банковским картам. Об этом сообщает Telegram-канал Метро Петербурга.

Как стало известно, сегодня с утра во всей городской подземки перестали работать турникеты, на которых установлено оборудование, принимающее оплату банковской картой. Это касается всех станций и всех турникетов в городе.

Метро Петербурга советует пассажирам выбирать другие способы оплаты. Информации о том, когда банковское оборудование восстановит работу нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, утро в Северной столице не задалось, сервис «Яндекс. Пробки» показывают, как на городских дорогах образовались пробки в 5 баллов. Большинство заторов связаны с ДТП и дорожными ограничениями. Ожидается, что пробки «рассосутся» к 10 утрам.