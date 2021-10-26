Утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов

Утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов
Утренние пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс.Пробки"

Утром в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП и дорожными ограничениями

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Утром 14 октября пробки оцениваются в 5 баллов. К 10 часам загруженность дорог снизится до 4 баллов.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы на площади Восстания, улице Глинки, Литейном мосту и улице Академика Лебедева, у Финляндского вокзала. Движение затруднено на Красногвардейской площади, у метро «Горьковская» и «Черная речка».

Пробки наблюдаются на Кубинской улице, Народной улице, Октябрьской набережной. В красно-желтом цвете перекресток проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта, Светлановская площадь, Ленинский проспект, участок внутреннего кольца КАД перед вантовым мостом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по Октябрьской набережной ограничат до конца года.

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