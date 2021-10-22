Движение по Октябрьской набережной ограничат до конца года

Движение по Октябрьской набережной ограничат до конца года
На трех адресах в Петербурге ограничат движение транспорта. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Петербуржцев предупредили о новых ограничениях дорожного движения, которые введут с 23 октября.

Как сообщает государственная административно-техническая инспекция, с 23 октября до 24 декабря на Октябрьской набережной будут прокладывать электрокабель. На это время будет ограничено движение по участку от улицы Дыбенко до дома 12 по набережной.

С 23 октября по 5 ноября дорожный ремонт помешает свободному проезду по Малой Десятинной улице от Десятинного переулку до Железнодорожной улицы. С 30 по 31 октября этот участок полностью перекроют.

Также ограничения движения введут Зеленогорске на Пухтоловской дороге от Рощинского шоссе до проспекта Ленина. Ремонт дорожного покрытия будет проводиться с 23 октября по 14 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что забег «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» ограничит движение по площади Растрелли.

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