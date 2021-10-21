Забег «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» ограничит движение по площади Растрелли

Завтра в определенные промежутки времени нельзя будет проехать по улице Растрелли, Воскресной набережной и Шпалерной улице. Фото: "Яндекс.Карты"

Завтра в определенные промежутки времени нельзя будет проехать по улице Растрелли, Воскресной набережной и Шпалерной улице. Фото: "Яндекс.Карты"

Завтра, 22 октября, на некоторых улицах Санкт-Петербурга будет ограничено движение. В связи с проведением легкоатлетического забега «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» в определенные промежутки времени нельзя будет проехать по улице Растрелли, Воскресной набережной и Шпалерной улице. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Завтра, 22 октября, с 12 часов ночи до 11 часов утра 23 дня октября ограничат движение по Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка до улицы Смольного. Также завтра с 00:00 часов до 24:00 часов водителям запретят останавливаться на площади Растрелли.

Также послезавтра автомобилистам не разрешат проехать по Шпалерной улице от Лафронской улицы до проспекта Чернышевского с 9:55 до 10:20. С 6 утра 22 октября перекроют движение транспорта на площади Растрелли до 18:00 часов 23 октября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по 18 ноября из-за ремонта тротуаров ограничат движение транспорта по Исаакиевской площади от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко, Вознесенскому проспекту от Исаакиевской площади до переулка Пирогова, переулку Антоненко от Исаакиевской площади до Казанской улицы