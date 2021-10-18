В ГАТИ рассказали об ограничении движения в Петербурге с 18 по 21 октября

Также с сегодняшнего дня по 25 ноября ограничат движение по набережной реки Мойки от Почтамтского переулка до Большой Морской улицы. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Также с сегодняшнего дня по 25 ноября ограничат движение по набережной реки Мойки от Почтамтского переулка до Большой Морской улицы. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

С сегодняшнего дня по 18 ноября из-за ремонта тротуаров ограничат движение транспорта по Исаакиевской площади от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко, Вознесенскому проспекту от Исаакиевской площади до переулка Пирогова, переулку Антоненко от Исаакиевской площади до Казанской улицы.

Также с сегодняшнего дня по 25 ноября ограничат движение по набережной реки Мойки от Почтамтского переулка до Большой Морской улицы. Об этом сообщает Государственная административно-технической инспекция.

С завтрашнего дня по первое ноября из-за ремонта тротуаров ограничат движение транспорта по площади Труда от Галерной улицы до набережной Адмиралтейского канала и по Галерной улице от площади Труда до дома 28 литера Б по Галерной улице.

С четверга, 21 октября по 11 ноября из-за ремонта дороги закроют движение транспорта по Тарховской улице в городе Сестрорецк от Приморского шоссе до залива.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за капитального ремонта эскалатора изменяется режим работы вестибюля 1 станции «Площадь Ленина» (выход на Финляндский вокзал).