На станции «Площадь Ленина» отремонтируют эскалатор

С 18 октября по 31 декабря по будням с восьми до девяти часов утра вход в вестибюль 1 станции "Площадь Ленина" будет закрыт. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С 18 октября по 31 декабря по будням с восьми до девяти часов утра вход в вестибюль 1 станции "Площадь Ленина" будет закрыт. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Из-за капитального ремонта эскалатора изменяется режим работы вестибюля 1 станции «Площадь Ленина» (выход на Финляндский вокзал).

С 18 октября по 31 декабря по будням с восьми до девяти часов утра вход в вестибюль будет закрыт, с пяти до половины седьмого вечера вход в вестибюль будет ограничен. Об этом сообщается на сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

13 и 14 ноября вестибюль закрыт для входа пассажиров, работает только на выход.

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени закрытия и ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что избитого в московском метро Романа Ковалева правительство Воронежской области наградит. Власти региона вручат земляку памятный сувенир и готовы оказать поддержку в реабилитации.