Избитого в московском метро Романа Ковалева правительство Воронежской области наградит

Власти региона вручат земляку памятный сувенир и готовы оказать поддержку в реабилитации, сообщает администрация Воронежской области.

Региональные власти, откуда родом Роман Ковалев отметили смелый поступок своего земляка. Молодой человек заступился за незнакомую девушку в столичной подземке и был жестоко избит группой трех нетрезвых молодчиков.

«В правительстве региона готовятся его наградить за мужественный поступок и вручить памятный сувенир от имени главы региона, когда Роман выпишется из медучреждения и по возвращении губернатора с больничного», — говорится в сообщении.

Власти выразили желание помочь Ковалеву «в дальнейшей реабилитации, если она понадобится». Кроме того, отмечается, что проявленные им качества: решительность, смелость, готовность помочь в беде нужно ставить многим в пример.

По поводу происшествия в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» высказался российский политик Владимир Жириновский. Он считает, что необходимо жестоко наказывать за подобные «человеконенавистнические» поступки, как избиение в метро и ввести систему контроля за подобными преступлениями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, трем нетрезвым уроженцам республики Дагестан, которые избили 25-летнего воронежца, инкриминируют покушение на убийство.