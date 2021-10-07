Обидчиков арестовали и заставили извиняться, а пострадавшего наградят: что известно о зверской драке в метро Москвы

Обидчиков арестовали и заставили извиняться, а пострадавшего наградят: что известно о зверской драке в метро Москвы
Роман Ковалев поделился фотографией из больницы. Фото: скриншот Instagram @_kova1ev

В минувший понедельник в московском метро трое нетрезвых уроженцев Дагестана жестоко избили 25-летнего молодого человека. Тот пытался вступиться за девушку, которую оскорбляли шумные пассажиры. Теперь парень находится в больнице с переломами, глава СК Бастрыкин требует приставить его к награде, а дебоширы арестованы.

Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое молодых людей очень шумно разговаривали, нецензурно выражались и всячески демонстрировали вызывающее поведение.

Сидевшая рядом пассажирка, не выдержав, сделала им замечание, после чего в её сторону посыпались оскорбления. Молодой человек по соседству решил вступиться за девушку, но в ответ получил сильный удар. Началась драка, в ходе которой, по словам самого пострадавшего, остальные пассажиры отнюдь не бросились на помощь, а, наоборот, отбежали в другой конец вагона, передает РЕН ТВ. Избитый, которого зовут Роман Ковалев, решил, что люди попросту испугались неадекватных приятелей.

Однако помощь москвичу была необходима: дагестанцы повалили оппонента на пол и продолжали добивать, в том числе нанося удары ногами по голове и лицу. В итоге пострадавшего госпитализировали с ушибами и переломами лицевой кости и носа.

Вычислить хулиганов удалось с помощью камер видеонаблюдения, а вот задержать их оказалось непростой задачей. Как отмечает официальный представитель СКР Светлана Петренко, молодые люди угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.

В итоге действия дагестанцев квалифицировали как ст. 213 (хулиганство), ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Признаки последнего преступления усмотрели в том, что когда Роман оказался на полу в луже собственной крови, нападавшие и не подумали остановиться, продолжая наносить удары.

Преступниками оказались молодые люди в возрасте 21, 22 и 26 лет. Все трое решением суда отправлены под стражу до 5 декабря.

Роман Ковалев все еще находится в больнице. Парень поделился фотографией из палаты в своем инстаграм. Он также оставил банковские реквизиты для всех, желающих его поддержать, поскольку на работу выйти Роману, вероятно, удастся нескоро. «Спасибо всем за пожелания, очень приятно, желаю всем не попадать в такие инциденты, и здоровья», — заключил москвич.

Поступок молодого человека оценила не только общественность, но и власти. По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина Ковалева наградят ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

А вот арестованных дагестанцев министр по национальной политике региона назвал «позором семьи» и с сожалением заметил, что они дискредитируют молодежь республики. Задержанные, впрочем, уже извинились и заявили, что раскаиваются в содеянном.

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