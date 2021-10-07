Бастрыкин поручил наградить мужчину, заступившегося за девушку в метро Москвы

Бастрыкин поручил наградить мужчину, заступившегося за девушку в метро Москвы
По поручению Бастрыкина Ковалева наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Фото: Администрация Президента

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил наградить Романа Ковалева, заступившегося за девушку в московском метро.

Как сообщается на сайте Следкома, молодой человек проявил смелость и заступился за девушку в метро Москвы, несмотря на численное превосходство со стороны злоумышленников.

Ковалев сделал трем агрессорам замечание, за что его жестоко избили. Потерпевший уже лежал на полу в луже крови, но нападавшие продолжали бить его ногами.

По поручению Бастрыкина Ковалева наградят ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Инцидент произошел 4 октября в вагоне метро на синей ветке Московского метрополитена. 25-летний пассажир сделал трем мужчинам замечание, когда те начали оскорблять девушку, за что они его жестоко избили. Пострадавшего доставили в больницу с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.

Нападавших задержали, ими оказались уроженцы Дагестана в возрасте от 21 до 26 лет. При задержании они оказывали сопротивление полицейским. Один из злоумышленников угрожал ножом, а второй достал перцовый баллончик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предполагаемого убийцу родителей в Выборге задержали.

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