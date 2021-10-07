Предполагаемого убийцу родителей в Выборге задержали

В Выборге стражи порядка задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве родителей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 21:20 пенсионерка из Выборга позвонила в полицию и сообщила, что ее 62-летний брат не отвечает на звонки.

Дверь в квартиру брата на Офицерской, 18 взломали сотрудники МЧС. Полицейские вошли первыми и заметили трупы 62-летнего мужчины и его 61-летней жены. На телах убитых были множественные ножевые ранения.

С места преступления изъяли три ножа, ножницы, отпечатки пальцев и обуви, технику, одежду и постельное белье.

Подозреваемого задержали сегодня, 7 октября. Им оказался 24-летний сын убитых. Следствие завело уголовное дело об убийстве двух лиц.

Выяснилось, что в 2019 году задержанного осудили за кражу и отправили на принудительное лечение к психиатру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный вонзил нож в прохожего на Красносельском шоссе.