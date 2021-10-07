Неизвестный вонзил нож в прохожего на Красносельском шоссе

Неизвестный вонзил нож в прохожего на Красносельском шоссе
В Красносельском районе Петербурга мужчина получил ножевое ранение от неизвестного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красносельском районе Петербурга мужчина получил ножевое ранение от неизвестного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 6 октября, в отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении у дома 2 по Красносельскому шоссе в Горелово.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили на месте 43-летнего мужчину с колото-резанным живота и закрытым переломом костей носа. Его госпитализировали в тяжелом состоянии после конфликта с неизвестным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе посиделки закончились ножевым.

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