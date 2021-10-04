В Красносельском районе посиделки закончились ножевым

В Красносельском районе посиделки закончились ножевым
По подозрению совершении преступления задержали 50-лнтнего мужчину. Фото: Pixabay

В Петербурге домашние посиделки закончились ножевым.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, по подозрению совершении преступления задержали 50-лнтнего мужчину, который в д.75 по Геологической ул. в г. Красное Село из-за конфликта, после выпивки, ножом ударил находившегося в гостях знакомого.

Ранее в МВД через 112 поступило сообщение, что по этому адресу ножевое ранение.

Также из городской больницы поступила телефонограмма о том, что накануне бригада скорой помощи с колото-резанным ранением живота, в состоянии средней степени тяжести госпитализировала мужчину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Северной столицы в доме №6 по улице Звенигородская 60-летняя женщина на почве неприязненных отношений ударила ножом своего 42-летнего зятя. Сообщение об этом поступило в отделение полиции 2 октября в 18:30. Как стало известно, теща ранила мужчину в разгар ссоры.

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