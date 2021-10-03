В Петербурге теща-хулиганка ударила ножом своего зятя

В Петербурге теща-хулиганка ударила ножом своего зятя
В Петербурге теща напала с ножом на зятя. Фото: Pixabay

Женщина, ранившая ножом зятя, задержана по статье хулиганство, сообщает пресс-служба ГУ МВД Петербургу и Ленобласти.

В Центральном районе Северной столицы в доме №6 по улице Звенигородская 60-летняя женщина на почве неприязненных отношений ударила ножом своего 42-летнего зятя. Сообщение об этом поступило в отделение полиции 2 октября в 18:30. Как стало известно, теща ранила мужчину в разгар ссоры.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в лечебное учреждение. Нападавшую задержали и оформили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). В скором времени решится вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb писала, установлена личность, подозреваемого в зверском убийстве с сожжением тел трех девушек в Оренбуржье.

зять нападение с ножом ранила теща


 

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