Задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае

Задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае
В МВД установили личность предполагаемого убийцы. Фото: Pixabay

Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве ранее судим, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Правоохранители Оренбургской области установили личность подозреваемого в тройном убийстве молодых женщин в городе Гай. В МВД показали фото предполагаемого преступника, мужчина пока остается на свободе.

«Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича 1991 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

В преступлении подозревается ранее судимый уроженец Орска. Как сообщили в пресс-службе, в день убийства он был одет в темные штаны, светло-коричневую замшевую куртку и кроссовки. В руках он нес черную спортивную сумку. Позже вещи со следами крови были обнаружены недалеко от водонапорной башни в Гае.

Напомним, что убийство студенток 17, 18 и 19 лет случилось 30 сентября. Тела девушек с колото-резаными ранами обнаружили после тушения пожара в доме на Молодежной улице. Отец одной из девушек заявил, что желает возвращения смертной казни для убийцы своей дочери.

Ранее Gazeta.SPb писала, глава Оренбургской области назначил за информацию об убийце награду в 1 млн рублей.

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