Губернатор Оренбуржья выплатит 1 млн за информацию об убийстве трех девушек в Гае

Губернатор Оренбуржья выплатит 1 млн за информацию об убийстве трех девушек в Гае
Глава Оренбуржья Денис Паслер выплатит 1 млн за информацию об убийстве трех девушек в Гае. Фото: фоициальн Instagram губернатора региона

Глава региона, где произошло тройное убийство с сожжением тел, объявил награду в 1 млн рублей тому, что поможет найти преступников, сообщается на странице губернатора в Instagram.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что за любую информацию о причастных к чудовищному убийству студенток в городе Гай выплатит денежную награду. Средства на награду выделят из резервного фонда областного бюджета.

«Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, безопасность жителей — это главное. Напомним, что 30 сентября 2021 года после ликвидации пожара на Молодежной улице, обнаружили тела трех молодых девушек. Как стало известно, погибшие оказались студентками из Башкирии 17, 18 и 19 лет. В пострадавшем от пожара доме девушки снимали в доме жилье.

В настоящее время ведется расследование преступления, проведен допрос 100 свидетелей, назначено 14 экспертиз. Установлено, что девушки получили множественные ножевые ранения в район груди и живота. В учебном заведении о них отзываются как о спокойных, прилежных студентках.

Ранее Gazeta.SPb писала, отец убитой девушки желает, чтобы вернули смертную казнь.

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