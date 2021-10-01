За сутки после убийства трех студенток под Оренбургом опросили 100 человек

За сутки после убийства трех студенток под Оренбургом опросили 100 человек
Место преступления. Ход расследования лично контролирует глава СК Александр Бастрыкин. Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

Следователи Оренбургской области спустя сутки после жестокого убийства трех студенток в городе Гай отчитались о ходе расследования. За это время успели опросить более 100 свидетелей.

Стремясь установить преступника и выяснить его мотивацию, правоохранители провели беседы с приятелями, однокурсниками, родственниками, преподавателями, близкими друзьями, соседями девушек и даже собственниками квартиры, которую снимали три подруги.

Криминалисты досконально изучили жилплощадь, подъезд и окрестности дома. Им удалось найти предполагаемое орудие убийства — кухонный нож. В процессе просмотра записи камер видеонаблюдения, по счастью оказавшихся на соседних домах. Специалисты изучают и изъятую технику погибших девушек — смартфоны, ноутбуки.

Пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщает, что по состоянию на 1 октября назначены 14 экспертиз, которые должны пролить свет на случившееся.

Напомним, что жестокое убийство произошло в ночь на 30 сентября. Судя по всему, преступник расправился с жертвами и решил замести следы, устроив в квартире пожар: запах гари привлек внимание соседей, и они вызвали пожарных. Оказавшись внутри, спасатели обнаружили там два трупа — тело третьей девушки лежало во дворе.

Родители студенток рассказывают, что девочки намеревались приехать в гости, перед трагедией вели себя как обычно и не говорили ничего подозрительного, передает UFA1.RU. Потерю родственники, безусловно, переживают тяжело. «Я не верю. Не верю. Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком, училась на медсестру, уже на третьем курсе была, у нее было много друзей, ее любили и уважали», — сетует мать одной из погибших.

Преступление против детей семьи считают чудовищным — не все могут сдерживать эмоции. Отец другой девушки желает, чтобы преступник получил по заслугам: «Надо найти его и вернуть смертную казнь. Что с таким еще делать?» — говорит он. Но к сожалению, подозреваемых в деле по-прежнему нет.

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