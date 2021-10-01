За сутки после убийства трех студенток под Оренбургом опросили 100 человек

Следователи Оренбургской области спустя сутки после жестокого убийства трех студенток в городе Гай отчитались о ходе расследования. За это время успели опросить более 100 свидетелей.

Стремясь установить преступника и выяснить его мотивацию, правоохранители провели беседы с приятелями, однокурсниками, родственниками, преподавателями, близкими друзьями, соседями девушек и даже собственниками квартиры, которую снимали три подруги.

Криминалисты досконально изучили жилплощадь, подъезд и окрестности дома. Им удалось найти предполагаемое орудие убийства — кухонный нож. В процессе просмотра записи камер видеонаблюдения, по счастью оказавшихся на соседних домах. Специалисты изучают и изъятую технику погибших девушек — смартфоны, ноутбуки.

Пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщает, что по состоянию на 1 октября назначены 14 экспертиз, которые должны пролить свет на случившееся.

Напомним, что жестокое убийство произошло в ночь на 30 сентября. Судя по всему, преступник расправился с жертвами и решил замести следы, устроив в квартире пожар: запах гари привлек внимание соседей, и они вызвали пожарных. Оказавшись внутри, спасатели обнаружили там два трупа — тело третьей девушки лежало во дворе.

Родители студенток рассказывают, что девочки намеревались приехать в гости, перед трагедией вели себя как обычно и не говорили ничего подозрительного, передает UFA1.RU. Потерю родственники, безусловно, переживают тяжело. «Я не верю. Не верю. Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком, училась на медсестру, уже на третьем курсе была, у нее было много друзей, ее любили и уважали», — сетует мать одной из погибших.

Преступление против детей семьи считают чудовищным — не все могут сдерживать эмоции. Отец другой девушки желает, чтобы преступник получил по заслугам: «Надо найти его и вернуть смертную казнь. Что с таким еще делать?» — говорит он. Но к сожалению, подозреваемых в деле по-прежнему нет.