В мире коронавирусом заразились более 250 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 511,7 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро воскресенья, 7 ноября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 250 млн, скончались от вируса 5 060 227 человек. Около 19 млн инфицированы в настоящее время, около 227 млн заразившихся признаны выздоровевшими.

В России с начала пандемии выявили 8 755 930 случаев заражения коронавирусом, за сутки болезнь подтвердилась у 41 335 человек. обороть болезнь не смогли 245 635 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вероятность обнаружения COVID-19 при тестировании снижается на четвертый-пятый день болезни, потому болезнь нередко не проявляется.