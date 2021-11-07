Шесть человек погибли после выброса метана на шахте в Казахстане

Шесть человек погибли после выброса метана на шахте в Казахстане
Авария произошла в 09:30 (06:30 мск).Фото: Pixabay

Шесть человек погибли в результате выброса метана на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики. Кроме того, пострадали два человека.

Авария произошла в 09:30 (06:30 мск).

В дежурно-диспетчерскую службу департамента по Карагандинской области поступило сообщение о том, что на шахте Абайская в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метана. По предварительной информации, внутри находятся восемь шахтеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром около 6.18 бытовой газ взорвался в доме №16 на улице Хабарова — в квартире № 30. В результате взрыва обрушились два этажа. Из — под завалов спасатели достали живыми семь человек, среди которых были ребенок с матерью.

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